Le due tasse più discusse degli ultimi mesi potrebbero presto diventare completamente gratuite per una determinata porzione di utenti, capaci di riuscire a raggiungere la totale esenzione dal pagamento delle stesse, grazie sopratutto a specifici incentivi proposti dal Governo, nel caso del bollo auto, nonché una piccola scappatoia per quanto riguarda il canone Rai.

Partiamo proprio da quest’ultima, la cosiddetta tassa di possesso di una apparecchiatura televisiva, può essere superata solo andando contro quella che è la condizione fondamentale alla base della sua applicazione: appunto il possesso di un televisore. Nel momento in cui l’utente non avesse disponibilità di un prodotto di questo tipo nella propria abitazione, può presentare una auto-dichiarazione con la quale chiedere allo Stato la totale esenzione dal pagamento.

Canone Rai e Bollo auto, finalmente sono stati aboliti

Il discorso inerente al bollo auto è leggermente differente, poiché ad oggi non esiste un metodo legale, come il suddetto per intenderci, per riuscire ad evitarne il pagamento, tranne che soddisfacendo il requisito fondamentale del governo, ovvero l’acquisto di un’auto elettrica. Coloro che infatti andranno ad acquistarla a breve, potranno ricevere una esenzione temporale dal pagamento della tassa, per un periodo che va da un minimo di 3 anni, fino ad un massimo di 5 anni (con l’estremo raggiunto solamente in Lombardia e Piemonte, dove l’esenzione segue tutta la vita della vettura). In questo secondo caso non è richiesta alcuna domanda da presentare, sarà tutto automatico.