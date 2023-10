Se siete alla ricerca di un notebook dalle prestazioni eccellenti, senza dover spendere un patrimonio, oggi vogliamo presentarvi Asus Vivobook Go.

Si tratta del notebook perfetto per chi desidera acquistare un portatile adatto a gestire le operazioni base della produttività quotidiana o per lo studio in vista del Back to School. Scopriamo insieme le sue caratteristiche.

Asus Vivobook Go in offerta su Amazon

Quello che vi presentiamo oggi è un notebook ultra portatile e leggero con display NanoEdge dai bordi sottili: rapporto schermo-corpo del 84% e peso di soli 1,57kg. Dispone di una cerniera ruotabile a 180° e tasto Enter giallo brillante per aumentare la tua produttività e condividere facilmente contenuti e idee.

Garantisce prestazioni ottimali grazie al Processore AMD Ryzen 5 7520U, alla scheda grafica integrata AMD Radeon Graphics, RAM da 8GB e SSD PCIE da 512G. Una tastiera full-size con una lunga corsa dei tasti assicura una digitazione comoda e precisa, e un grande pad multitouch da 6 pollici con tecnologia di proiezione del palmo offre un controllo del cursore fluido e preciso.

Perfetto per chi cerca un Notebook dal design funzionale e distintivo, per le attività di lavoro quotidiane e l’intrattenimento. Come anticipato precedentemente, la piattaforma Amazon, attraverso questo link, lo propone ad un prezzo scontato del 17%, arrivando a 499 euro.