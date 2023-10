MSI: arrivano le nuove schede madre con gli standard più elevati sul mercato

Le novità in ambito tecnologico sono in continuo aumento. Quando si parla di computer, processori e scheda madre il discorso diventa ancora più interessante. Non solo gli esperti più accaniti, ma anche i nuovi “arrivati” nel settore mostrano un rinnovato e rinvigorito interesse per determinate componenti. Nello specifico possiamo vedere come ad attirare l’attenzione di molti sono state le ultime novità di MSI, la multinazionale taiwanese dell’informatica.

MSI non si ferma e continua a trovare nuovi modi per migliorarsi e accontentare le esigenze dei suoi utenti. In particolare, l’attenzione ora è tutta sulle nuove Z790 che per distinguerle dalla precedente serie 700 sono state presentate con il nominativo di MAX con l’iniziativa “Reframed”.

Le schede madre di MSI

Gli standard delle nuove Z790 sono davvero elevati. Queste nuove schede, appena arrivate sul mercato, sono prontissime a raccogliere la sfida “lanciata” dai processori di quattordicesima generazione e quella delle frequenze fino a 6 GHz, appartenenti al potente Intel Core i9-14900K.

Questa nuova lineup sarà composta da una sequenza di schede che sono state rielaborate dalle serie MEG, MPG, Pro e MAG. Tutte le scheda saranno basate su chipset Z790 e B760 caratterizzate soprattutto dal formato Micro-ATX.

Nel dettaglio la lista della lineup comprende i seguenti elementi:

MEG Z790 GODLIKE MAX

MEG Z790 ACE MAX

MPG Z790 CARBON MAX WIFI

MPG Z790 EDGE TI MAX WIFI

MAG Z790 TOMAHAWK MAX WIFI

PRO Z790 MAX

MPG B760M EDGE TI WIFI

MAG B760M MORTAR WIFI II

MAG B760M MORTAR II

Quella che si presenta è una ricca gamma di schede aggiornate, con e senza Wi-Fi 7, che possono essere abbinate a processori di nuovissima generazione, ma come sempre anche perfettamente compatibili con processori di dodicesima e tredicesima generazione ovvero le Intel Raptor Lake e le CPU Intel Alder Lake.

Con queste prerogative le schede vi permetteranno di “volare” a 6 GHZ con L’I9-14900K.

Per conoscere maggiori informazioni sulle novità presentate da MSI durante l’evento di lancio di Raptor Lake Refresh potete recarvi sull’apposita pagina sul sito web ufficiale e visionare nel dettaglio tutte le notizie riguardanti i processori in arrivo per la nuova generazione.

E voi siete interessati a queste nuove schede?