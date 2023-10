Le recensioni fasulle sono ormai una vera piaga per tutte le piattaforme di vendita. Il fenomeno continua a riguardare migliaia di prodotti e rischiano ogni giorno di ingannare moltissimi utenti. Il fenomeno stava procedendo incontrastato ed è per questo che Amazon, Glassador, Booking, Trust, Expedia e Tripadvisor hanno deciso di coalizzarsi per arrestarlo. L’unione tra queste ha portato alla nascita della prima vera Coalizione per le review autentiche a livello mondiale.

Questa collaborazione si pone l’obiettivo di garantire sicurezza per tutti i consumatori del mondo. Il primo passo è fornire loro un accesso a recensioni veritiere ed affidabili. Tutte le società che hanno deciso di rientrare nella coalizione sono pronte a definire le migliori pratiche al fine di gestire le recensioni. Si condividerà le migliori pratiche per rilevare le recensioni false allo scopo di bloccarle ed eliminarle.

La Coalizione per combattere le recensioni false

Questa nuova idea di collaborazione tra imprese si basa su alcuni solidi presupposti. Gli obiettivi condivisi riguardano diversi fattori:

L’allineamento dell’industria con uno sviluppo standard e definizioni comuni e condivisibili da tutti i soggetti che operano in diversi settori trasversali in merito a ciò che va a costituire una recensione falsa e la denominazione dei diversi contenuti;

La condivisione delle migliori pratiche, le cosiddette “best practice” vengono usare per gestire le recensioni online e la condivisione di informazioni relative al processo di moderazione dei contenuti e sulla rilevazione delle recensioni false;

Un sistema di condivisione di informazioni relative all’insieme delle attività dei soggetti fraudolenti. Ad esempio, come con le aziende che vendono recensioni false alle imprese che cercano di migliorare la propria reputazione con metodi sleali ed impropri;

Collaborazione e comunicazione tra istituzioni pubbliche ed esponenti del mondo accademico possono essere utili per promuovere i vantaggi che i consumatori traggono da recensioni veritiere, ed usare queste come sistema per contrastare la pubblicazione delle recensioni fasulle.

Le recensioni sono una parte importante dell’esperienza di acquisto e dunque è importante riuscire a contrastare quelle ingannevoli. La Coalizione nasce proprio con lo scopo di garantire che ogni recensione rifletta la reale esperienza del cliente. Come emerge dalle recenti dichiarazioni di Dharmesh Mehta, Vicepresidente Amazon Worldwide Selling, bisogna combattere direttamente e facendo fronte comune per riuscire a contrastare i truffatori che rappresentano ormai un problema globale.