Vodafone REGALA gli iPhone 15 con le sue offerte di ottobre

Continua a dare grande prova di forza Vodafone negli ultimi tempi, soprattutto per ribadire ai gestori minori che non è di certo passato di moda. Questo gestore resta una delle principali scelte, siccome garantisce una qualità fuori dal comune fin dal primo giorno in cui opera sul panorama italiano.

Sono state diverse le promozioni mobili proposte dal provider anglosassone, che ha anche abbassato i prezzi per venire incontro ai nuovi clienti. Ora però c’è un aspetto ancora più importante che il pubblico sta valutando, ovvero come portare a casa un nuovo iPhone 15 con Vodafone. Come ogni anno infatti anche ora c’è la possibilità di sottoscrivere delle soluzioni ben precise per venire in possesso degli ambiti top di gamma di Apple.

Ovviamente c’è anche la possibilità di acquistare il dispositivo tutto in una volta, ma la maggior parte degli utenti vorranno dilazionare il pagamento. Vodafone offre proprio questa grande opportunità, concedendo svariate opzioni.

Vodafone offre i nuovi iPhone in tutte le salse, ecco come potete averlo

Questi sono tutti i prezzi dei modelli di iPhone 15 e iPhone 15 Plus contando un contratto di 24 mesi:

iPhone 15:

128GB: 33,99€ al mese

256GB: 38,99€ al mese

512GB: 48,99€ al mese

iPhone 15 Plus:

128GB: 39,99€ al mese

256GB: 44,99€ al mese

512GB: 54,99€ al mese

Per quanto concerne invece gli iPhone 15 Pro e Pro Max, c’è un anticipo di 199,99€, da seguire poi con le tariffe mensili sottostanti, sempre per 2 anni:

iPhone 15 Pro:

128GB: 39,99€ al mese

256GB: 44,99€ al mese

512GB: 49,99€ al mese

1 TB: 59,99€ al mese

iPhone 15 Pro Max: