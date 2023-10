Nell’ultimo periodo vi abbiamo più parlato di Google Passkey, la nuova soluzione per l’autenticazione più sicura, atta ad eliminare completamente l’utilizzo delle password, così da limitarne al massimo il furto da soggetti di terze parti, ed il suo utilizzo improprio. Proprio in questi giorni la stessa WhatsApp ha deciso di iniziare a farne uso, integrando ufficialmente il suo supporto al login.

Gli utenti che infatti accedevano per la prima volta al proprio account Whatsapp su un nuovo smartphone Android, erano sempre costretti ad inserire la propria password e poi approfittare della autenticazione a due fattori per iniziare ad inviare i messaggi. Ebbene, da oggi tutto questo non sarà più richiesto, infatti si parlerà di login tramite Passkey.

WhatsApp, d’ora in avanti non si accederà con le password

Il sistema prevede quindi la possibilità di effettuare l’accesso con il riconoscimento del volo, l’impronta digitale o semplicemente un PIN creato in precedenza. Gli utenti devono prima di tutto andare a creare la passkey ed associarla all’account, in una serie di passaggi molto rapidi ed intuitivi. Dopo aver aggiornato l’applicazione, dovete semplicemente aprirla ed accedere alle impostazioni, per poi selezionare la voce account – passkey; fatto questo provvedete ad avviare la creazione della passkey, selezionando quale blocco schermo associare, optando per riconoscimento del volto, impronta digitale o PIN, impostandoli di conseguenza.

Completato il tutto, confermate e potrete iniziare ad utilizzare senza problemi la passkey direttamente sul vostro account di WhatsApp.