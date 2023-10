La novità era attesa proprio per questi giorni e gli italiani non sono rimasti delusi. Con il varo della nuova Legge di bilancio, il Governo, proprio come anticipato nelle precedenti settimane, ha proposto una modifica sui costi del canone RAI. La modifica sui pagamenti del tributo entrerà in vigore a partire dal prossimo anno.

Canone RAI, il nuovo costo del tributo

Dal 2024 tutti gli italiani si troveranno a pagare un canone RAI con un costo annuo pari a 70 euro, anziché i 90 euro attuali. Il canone, che sarà sempre proposto attraverso la modalità di pagamento nelle bollette dell’energia elettrica, potrà essere inviato in unica soluzione o anche in rate mensili dal valore di 7 euro ciascuna.

La modifica sui costi che è stata introdotta nella Legge di bilancio va incontro anche alle richieste dell’Unione Europea che, da tempo, chiedeva al Governo italiano modifiche inerenti al pagamento sul canone e soprattutto una trasparenza maggiore per le componenti extra delle bollette per l’energia elettrica.

Con il canone ribassato a 70 euro, ci sarà da verificare quale sarà l’extra gettito che il Governo dovrà garantire alle casse della tv di Stato. Ricordiamo, infatti, che sino a quest’anno, il tributo garantisce ben 1,85 miliardi alla televisione pubblica. Con lo sconto sul costo mensile del canone, sarà proprio l’esecutivo a dover aggiungere fondi aggiuntivi per colmare il gap in termini di entrate.

Non ha avuto seguito invece, in Legge di bilancio, l’idea circa lo spostamento del canone RAI dalle bollette per l’energia elettrica alle ricaricabili per la telefonia mobile. Ciò avrebbe portato ad ulteriore ribasso del costo del canone, al netto di un grande aumento della platea di contribuenti.