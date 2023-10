I nostri smartphone ormai sono pieni di applicazioni di ogni tipo. È buona norma scaricare sempre e solo app che garantiscano la nostra sicurezza. WhatsApp è sicuramente una delle più sicure, ma come in ogni altra cosa anche qui c’è un’eccezione. La nota applicazione di messaggistica istantanea presenta una “piccola” falla che trascurata può portare grandi danni ai suoi utenti. Per evitare possibili problemi e per tutelare in modo efficace la propria privacy mentre si usa la WhatsApp sul proprio smartphone bisogna ricordarsi di disattivare una particolare funzione che può compromettere la sicurezza dei propri dati quella delle proprie conversazioni private.

Ad oggi sono circa 2 miliardi gli utenti, in tutto il mondo, che utilizzano WhatsApp tutti i giorni. Ormai si utilizza WhatsApp per una serie di funzioni che non sempre sono legate ai messaggi in sé. Le funzioni si sono moltiplicate e tra WhatsApp web e di WhatsApp business ormai non si tratta solo di mandarsi messaggi rapidi, ma anche fare videoconferenze, inserire stati con foto e brevi testi e personalizzare le proprie conversazioni con sticker e note vocali e video. Ovviamente non dimentichiamo le liste broadcast e i recentissimi canali. Insomma, l’applicazione ha rivoluzionato il mondo della messaggistica, ma c’è una falla per la privacy. Ecco cosa fare per proteggersi e mantenere i propri dati personali lontani da sguardi indiscreti.

Problemi di privacy su WhatsApp

Tutti i messaggi che arrivano sulle chat del nostro account WhatsApp compaiono direttamente sul display del proprio smartphone. Questo significa che il contenuto di ogni chat è particolarmente visibile anche quando il cellulare è bloccato. Bisogna ricordare che WhatsApp permette di non mostrare l’intero messaggio nelle notifiche, ma è bene tenere a mente che l’icona viene comunque sempre mostrata sul display, insieme alla foto del profilo in questione e della notifica corrispondente.

Dunque, per evitare che vengano diffuse informazioni personali è bene disattivare la funzione di notifica a comparsa andando nelle “Impostazioni” di WhatsApp. In questo modo, con un paio di semplici passaggi è possibile evitare che chiunque possa leggere l’anteprima del messaggio ricevuto e il nome del mittente che ce l’ha mandato, senza nemmeno sbloccare il cellulare.

Nelle chat con amici e parenti, spesso condividiamo informazioni personali, ecco perché questa opzione è molto importante per non compromettere la propria privacy.