Il nuovo canale della Lega per la SERIE A, ecco come funzionerà

In questo momento il mondo del calcio italiano si trova in subbuglio a causa del calcioscommesse, dopo tutte le indiscrezioni che sono venute fuori. Diversi calciatori sono finiti nella rete degli inquirenti e rischiano lunghe squalifiche, ma nel frattempo non può fermarsi la gara per capire chi acquisirà i diritti televisivi del prossimo quinquennio del campionato di Serie A.

Proprio lo scorso 16 ottobre 2023 è stata convocata l’assemblea della Lega Calcio, con nuove discussioni sulla possibile creazione di un canale proprietario. In poche parole la Lega potrebbe avere ben presto un suo canale dove trasmetterà le partite. A sollevare questa prospettiva in passato, qualche settimana fa, fu il presidente Casini.

Canale della Lega per la Serie A, ecco come è stato pensato

Durante i giorni scorsi sono emerse delle nuove indiscrezioni riguardo ai prezzi che saranno necessari per abbonarsi al nuovo canale della Serie A. Stando a quanto riportato da alcune fonti autorevoli, gli abbonamenti potrebbero partire da una cifra di soli 20 € al mese. C’è poi un’opzione Platinum che porterebbe il pagamento a 30 € mensili, con due dispositivi che avrebbero così l’occasione di vedere in simultanea. Non si esclude però che potrebbero essere valutate nuove opzioni.

Una di queste sarebbe la modalità pay-per-view, con la possibilità di acquistare la singola partita. Chi è interessato solo a quel match, potrà proseguire con l’acquisto e guardarlo fino alla fine. Qualcuno avrebbe menzionato inoltre anche una formula ricaricabile, con gli spettatori che potrebbero caricare credito sul proprio account proprio per acquistare le partite in pay-per-view.