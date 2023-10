Un regalo davvero incredibile è l’ultima campagna promozionale di Unieuro, la perfetta occasione per riuscire a mettere le mani sui prodotti più in voga di questi giorni, ed anche una ampissima possibilità di accesso sul territorio nazionale, a prescindere dalla provenienza.

L’apertura più grande di unieuro è proprio questa, ovvero l’accessibilità garantita al pubblico sia in negozio che direttamente online, in modo da essere sicuri di poter godere dei medesimi sconti, sia che si fosse decisi a recarsi personalmente in un negozio, come nel caso più semplice di un acquisto dal divano di casa, con la consegna diretta a domicilio.

Scoprite le offerte Amazon che avete oggi gratis solamente con il nostro canale Telegram dedicato, vi aspettano anche i migliori coupon in esclusiva a questo link.

Unieuro mette alle strette le rivali con le nuove offerte

Ottima campagna promozionale vi attende da Unieuro fino al 22 ottobre, grazie alla quale gli utenti sono liberi di accedere ad un rimborso del valore massimo di 300 euro, per coloro che consegneranno un vecchio modello di notebook, con il contestuale acquisto di un nuovo dispositivo del valore superiore ai 349 euro.

Oltre ai televisori, gli utenti potranno acquistare anche ottimi smartphone pagandoli relativamente poco, quali possono essere Samsung Galaxy S23, che costa oggi solamente 749 euro, oppure anche il foldable che tutti vogliono, il Samsung Galaxy Z Flip5, disponibile nel periodo a 1199 euro. Volendo invece mettere le mani su uno degli ultimi modelli Google, ecco che la scelta potrebbe ricadere su Gogole Pixel 8 Pro, disponibile a 1099 euro, oppure il fratellino minore, Google Pixel 7A, che costa 499 euro. Ogni sconto elencato nell’articolo può essere visionato direttamente nelle pagine che trovate inserite qui.