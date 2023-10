Al giorno d’oggi è spesso difficile capire se problemi legati alla connessione internet siano derivanti da difficoltà del nostro dispositivo, oppure siano più generalmente da imputare all’operatore telefonico. Per questo motivo esiste un servizio che permetta di comprendere in tempo reale l’attuale stato della rete, e quindi l’eventuale down, degli operatori telefonici tradizionali, tra cui troviamo Iliad, WindTre, TIM e Vodafone.

Gli utenti devono collegarsi gratuitamente a Downdetector, un servizio che non richiede alcuna registrazione ed al quale è possibile accedere senza problemi direttamente dal browser di uno smartphone, di un tablet o del PC di casa. L’accesso è semplicissimo ed al suo interno si trovano svariate funzionalità, capaci di culminare con la possibilità di visione dello stato della rete sia degli operatori che di tantissimi servizi online, quali possono essere Amazon Prime Video, Netflix e similari.

Down di TIM, Iliad, WindTre e Vodafone: come fare per scoprirlo

Nel momento in cui vi sarete collegati direttamente alla pagina del servizio che volete controllare, al centro troverete un grafico temporale che mostra il numero di segnalazioni ricevute da Downdetector, questo perché è a tutti gli effetti un raccoglitore di report di problemi da parte della community di utenti in tutto il mondo. Visualizzando sul suddetto grafico un picco, vi accorgerete che in quello specifico momento esiste un problema sulla rete, con la possibilità di localizzarlo nella mappa sottostante, la quale mostra la provenienza delle singole segnalazioni da parte dei consumatori stessi.