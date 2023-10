Gli operatori telefonici sul mercato ne esistono tantissimi e tutti propongono servizi a costi differenti. Tuttavia, questi non sono sempre economici o vantaggiosi, per non parlare della scarsa quantità di dati disponibili. Il gestore virtuale ho. Mobile riesce a soddisfare tutte queste richieste. Questo mese, infatti, offre a tutti gli utenti la possibilità di attivare una promozione contenente ben 300 GB per navigare online per un tempo infinito e includente anche chiamate e messaggi senza limiti. Siete preoccupati che possa costare molto? Non dovete esserlo.

Il prezzo dell’offerta, infatti, è di soli 10,99€ al mese. Per attivarla bisogna essere clienti di altri operatori virtuali come ad esempio Poste Mobile, Tiscali, Spusu, Rabona, Coopvoce, Iliad, Kena ed altri.

Promo ho. Mobile 300 GB

È vero che ormai tutte le tariffe telefoniche contengono quasi sempre sms e minuti illimitati; tuttavia, qui la vera differenza è il numero di giga a vostra disposizione. 300 GB è la quantità di dati perfetta per chi lavora fuori casa, chi è uno studente, un professionista o chiunque altro è abituato ad usare talmente tanto il suo smartphone da consumare completamente i giga disponibili al mese.

Se l’offerta fa il caso vostro, vi basterà recarvi sulla pagina ufficiale dell’operatore e andare nella sezione dedicata a questa promozione. Dopodiché dovrete cliccare sul tasto ATTIVA. Fatto ciò, vi si aprirà una pagina in cui dovrete immettere i vostri dati e dove potrete scegliere se ricevere una SIM direttamente a casa vostra o ritirarla in edicola. Inoltre, potrete scegliere se effettuare la portabilità del numero o cambiarlo definitivamente.

Il prezzo, come già abbiamo detto, è davvero incredibile. Non sono tante le promozioni contenenti un numero così elevato di vantaggi ad un costo così minimo. Se magari doveste trovarne una comprendente la stessa spesa, probabilmente ci saranno però dei costi nascosti aggiuntivi. Di questo invece, con ho. Mobile, non dovrete preoccuparvene: la tariffa è esattamente come spiegato. In ogni momento, inoltre, potrete anche monitorare i consumi o aggiungere ulteriori servizi tramite la comoda applicazione. Se invece questa promo non dovesse fare al caso vostro, potrete comunque approfittare delle tantissime offerte disponibili sul sito ugualmente economiche.