Iliad è FOLLE, la nuova promo da 150 GB ha un regalo GRATIS

Attualmente è davvero difficile battere i gestori più forti, siccome l’obbligo è quello di tenere i prezzi bassi e i contenuti alti. Chi non lo fa, vede Iliad subentrare alla grande, portandogli via tutti i suoi utenti.

Lo scopo del celebre gestore adesso è proprio quello: prendere ancora un gran numero di nuovi clienti con la sua offerta. Come è accaduto durante gli ultimi mesi, il provider sta adoperando una strategia molto aggressiva, fatta di offerte continue che si basano su un unico credo: il risparmio. Questo ovviamente non comporta il lesinare sui contenuti, visto che nessun gestore è in grado di offrire prezzi così bassi ma allo stesso tempo minuti, messaggi e giga a questi livelli.

Iliad propone l’offerta migliore, è ancora disponibile la Giga 150 con il 5G gratis

Nella solita offerta di Iliad, ovvero quella Giga 150 che ciclicamente ritorna, ci sono ancora una volta gli stessi contenuti di cui approfittare.

Gli utenti che la sottoscrivono potranno questa volta avere a disposizione un regalo: la rete 5G gratis, come Iliad fa con alcune delle sue promo. Il provider che ormai si può reputare italiano, vuole concedere a tutti la possibilità di provare cosa significa navigare ad alta velocità.

Il tutto con 150 giga disponibili per usare il web ogni mese, ma non finisce qui. Ci sono anche messaggi senza limiti verso tutti e minuti senza limiti per chiamare chiunque. Il prezzo mensile è di 9,99 €, costo che consente di sottoscrivere anche l’offerta in fibra, qualora gli utenti vogliano, ad un prezzo di favore.