Sky è la famosa piattaforma streaming italiana a pagamento che consente la visione esclusiva di programmi selezionati e dei maggiori eventi sportivi del momento, non presenti su altre piattaforme.

L’azienda, offre la possibilità di accedere ai suoi servizi attraverso la scelta di vari tipi di abbonamento.

A tal proposito, proprio di recente, Sky ha annunciato ufficialmente alcune variazioni delle condizioni per il suo servizio HD 4K.

Si parla infatti di un aumento dei costi tariffari. Insomma, una notizia che, sicuramente, i suoi utenti non vedranno di buon occhio.

Sky HD 4K, Tutte le novità

Sky ha utilizzato direttamente la sua piattaforma per comunicare questa novità, mentre alcuni utenti hanno ricevuto la notizia via email.

L’aumento del costo è stato giustificato dal fatto che, la piattaforma, intende comunque continuare a garantire ed investire non solo su un servizio di qualità, ma anche su nuove tecnologie in grado di fornire sempre le più alte prestazioni.

Non a caso, il servizio Sky HD 4K offre la bellezza di 130 canali in alta definizione, più di 2500 partite di calcio e di altri sport, trasmissioni Sky original e tutte le novità del grande Cinema.

Il tutto con la qualità del 4k, ovvero con una risoluzione 4 volte migliore, con colori e contrasti più nitidi e definiti.

A partire dal 1 Dicembre 2023, tale abbonamento, prevederà un aumento di 3,50 euro in più in fattura.

Mentre per coloro che hanno attivato il piano tramite uno sconto in fattura, quest’ultimo verrà prorogato.

Nuove condizioni, nuovi permessi

Tuttavia, al fine di rendere non troppo oneroso questo aumento in fattura, Sky consente agli utenti l’accesso ad ulteriori servizi inclusi nell’offerta, tra cui: