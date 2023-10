La diffusione dell’auto elettrica non segue ancora i piani europei. I motivi sono principalmente legati a degli ostacoli evidenti, come i prezzi elevati dovuti ai costi delle materie prime. Questo fattore va ad instaurare nella mente degli automobilisti l’idea che le auto elettriche siano più care rispetto a quelle termiche. Ma è la realtà?

Nel nostro paese le vetture elettriche meno care partono comunque da un prezzo di 21.000€ e tendenzialmente sono effettivamente più costose rispetto a quelle termiche. Enrico Al Mureden, docente alla Motorvehicle University of Emilia-Romagna, ha consigliato però di esaminare la questione da un differente punto di vista. La sensazione di pagare di più potrebbe non effettivamente essere reale a causa del cosiddetto bias cognitivo. Questo vuol dire che colui che vuole effettuare un acquisto non esamina con attenzione il quadro generale. Il costo totale, infatti, costituisce un indice molto preciso di misurazione scientifica avente l’obiettivo di rispettare e riflettere il costo dei beni durante l’intero ciclo di utilizzo.

Auto elettrica o termica?

Mureden, spiega dunque che non ci si deve concentrare soltanto sul listino, che a un primo sguardo può essere davvero spaventoso. Bisogna invece tener conto dei costi effettivi relativi al possedere un’automobile. Ad esempio, chi possiede una vettura elettrica può ridurre le spese grazie all’esenzione del pagamento del bollo auto e anche dei parcheggi. Inoltre, questo tipo di automobili hanno bisogno di una minore manutenzione, cosa che solitamente porta le spese a crescere enormemente.

Si arriverà però ad un pareggio tra le auto elettriche e quelle termiche? Gli esperti presuppongono che si troverà un equilibrio entro il 2026, dove il costo per l’acquisto di vetture endotermiche ed elettriche raggiungerà il pareggio. Se le previsioni dovessero verificarsi, il mercato potrebbe attraversare un forte periodo di cambiamento ed un’inversione della tendenza. Quest’ultima porterebbe anche ha un costo minore dell’auto elettrica rispetto a quella termica dal 2027 in poi.