La nuova offerta WindTre GO 150 M con Easy Pay conquista tutti i clienti Iliad e MVNO intenzionati a procedere con il trasferimento del loro numero. I contenuti previsti dalla tariffa e il costo stracciato, insieme alla straordinaria qualità della rete WindTre non danno tregua agli operatori low cost, costantemente costretti a tenere testa ai principali gestori italiani.

WindTre è senza alcun dubbio il gestore che maggiormente ha preso di mira gli operatori economici, come Iliad e gran parte degli operatori virtuali. Le sue migliori offerte operator attack, infatti, sono rivolte esclusivamente ai clienti in questione, i quali potranno facilmente accedere alla sezione apposita presente sul sito ufficiale del gestore per scegliere una delle tariffe disponibili e procedere con l’attivazione.

WindTre GO 150 M con Easy Pay: ecco tutti i dettagli dell’offerta!

Le nuove offerte operator attack dedicate ai clienti Iliad e MVNO sono disponibili a costi davvero irrisori. La WindTre GO 150 M con Easy Pay, ad esempio, richiede una spesa di rinnovo di soli 7,99 euro al mese e include: minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 150 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile.

Il costo di rinnovo dell’offerta dovrà essere saldato tramite carta di credito, conto corrente o carta conto. Quindi, i clienti dovranno indicare la modalità tramite la quale desiderano affrontare la spesa così da non dover procedere con la ricarica periodica della SIM.

Quest’ultima sarà spedita direttamente a casa senza dover affrontare alcun costo di spedizione. Sarà sufficiente procedere con l’acquisto online e specificare se si desidera effettuare il ritiro in uno dei punti vendita abilitati o meno.