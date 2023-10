Volete avere il bollo auto gratis almeno per qualche anno? per raggiungere tale scopo dovete effettuare un acquisto ben preciso richiesto direttamente dal governo nazionale, nell’idea attuale di ridurre al massimo l’emissione di CO2 nell’atmosfera, come da direttive dell’Unione Europea.

Proprio negli ultimi anni abbiamo assistito ad una rapida distribuzione sul mercato di auto elettriche, con sempre più aziende pronte a lanciare varianti ibride plug-in o 100% elettriche, a prezzi più economici rispetto al passato. Per favorire la transizione verso una mobilità sostenibile, anche gli Stati hanno messo a disposizione una serie di incentivi molto interessanti.

Bollo auto, un risparmio da pazzi con l’acquisto dell’elettrico

Alla base ovviamente troviamo riduzioni di prezzo di listino, ancora meglio se l’utente dovesse decidere di rottamare un modello precedente, ma ciò che ha catturato maggiormente l’attenzione dei consumatori è stata proprio l’esenzione dal pagamento del bollo auto. Essendo una tassa regionale potrebbero essere presenti differenze in relazione all’area di residenza, ma vi possiamo dire che ovunque in Italia è previsto un periodo temporale di esenzione, che parte da un minimo di soli 3 anni, fino ad un massimo di 5. Gli utenti che attualmente risiedono in Lombardia e Piemonte, al contrario, potranno godere di una esenzione che durerà tutta la vita della vettura.

E’ importante ricordare che l’esenzione è collegata direttamente proprio al mezzo, non al singolo utente, se doveste decidere di venderlo per riacquistare una termica, allora dovrete ricominciare a pagare il bollo auto.