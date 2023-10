Solamente 7,90 euro al mese per avere periodicamente un bundle di tutto rispetto pronto a garantirvi il pieno controllo della situazione e l’accesso a giga, minuti e SMS da utilizzare liberamente verso tutti. Questa è l’ultima trovata di CoopVoce, azienda che nel tempo è stata perfettamente in grado di superare abbondantemente le aspettative, con un risparmio più unico che raro per tutti i consumatori.

La promozione prende il nome di EVO 200, è una soluzione che può essere attivata da chiunque in Italia, senza vincoli di vario genere, ha un costo iniziale praticamente azzerato, un qualcosa che facilita indubbiamente l’accesso da parte dell’utente finale, con l’apertura delle porte anche a coloro che da tempo stavano aspettando il momento giusto per la portabilità.

CoopVoce, le offerte sono davvero intriganti

Una promozione davvero speciale che parte da un prezzo bassissimo, se pensate che oggi costa solamente 7,90 euro al mese, un canone che può essere versato senza problemi dagli utenti con il credito residuo, con la certezza che il prezzo di vendita non cambierà in futuro. CoopVoce ha infatti deciso di sposare la filosofia di Iliad, mettendo quindi sul piatto la totale assenza di rimodulazioni di vario genere.

La EVO 200 è comunque molto ricca in termini di bundle, poiché ad oggi è possibile fruire di minuti illimitati, 1000 SMS e di 200 giga che potranno essere liberamente utilizzati in Italia ed in Europa. La navigazione non ha limiti nella velocità massima raggiungibile.