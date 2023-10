ho.Mobile sta molto attenta al rapporto qualità/prezzo che vuole quotidianamente offrire ai singoli consumatori, mettendo sul piatto una fantastica promozione che allo stesso tempo nasce per garantire un risparmio superiore alle più rosee aspettative.

Le occasioni migliori da ho.Mobile, purtroppo, sono divenute con il tempo delle operator attack, ovvero offerte limitate ad una specifica porzione di consumatori che decidono di abbandonare un operatore telefonico virtuale, andando difatti a richiedere la portabilità del numero con spostamento diretto presso l’azienda oggetto del nostro articolo. I costi iniziali da sostenere sono estremamente ridotti, poiché l’attivazione e la SIM sono gratuite, si pagherà solamente la prima mensilità.

ho.Mobile, ecco le offerte da attivare ad occhi chiusi

Offerta speciale da ho.Mobile quella che costa solamente 5,99 euro al mese, soluzione che può essere richiesta dagli utenti che escono da Iliad o da un MVNO, che allo stesso tempo si ritrovano nella condizione di voler richiedere la portabilità del proprio numero di telefono. Il canone non prevede vincoli contrattuali di durata, in tal senso sarà possibile abbandonare ho.Mobile quando si vorrà, ed allo stesso tempo la navigazione è limitata a 30Mbps in download, anche nelle perfette condizioni di connessione.

Gli utenti che ancora fossero interessati, devono sapere che il bundle previsto è di 100 giga al mese, affiancato alla perfezione da minuti e SMS che sono completamente illimitati, oltre che utilizzabili verso chiunque in Italia.