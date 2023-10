Gli utenti di WhatsApp cercano di continuo nuove soluzioni e trucchi per rendere la loro esperienza sulla piattaforma di messaggistica istantanea sempre più completa. Nella fattispecie, la gran parte degli iscritti alla chat è alla ricerca di soluzioni per tutelare sempre di più la propria riservatezza.

WhatsApp, come inviare messaggi senza essere online

Ancora oggi uno dei trucchi più richiesti dal pubblico di WhatsApp è quello relativo alla possibilità di inviare messaggi senza essere online. In aggiunta alla funzione che consente di nascondere l’ultimo accesso e lo stato online dal menù Impostazioni, gli iscritti di WhatsApp hanno a disposizione altre due alternative da percorrere.

In primo luogo per inviare messaggi senza essere online, gli utenti di WhatsApp possono affidarsi alle notifiche. Le nuove versioni della piattaforma su iPhone e su dispositivi Android consentono di rispondere ai messaggi direttamente attraverso le notifiche, senza quindi la necessità di aprire l’app ogni volta.

Gli utenti possono rispondere attraverso le notifiche sia a messaggi ricevuti da chat private sia a messaggi ricevuti da gruppi. Unico limite di questo sistema sta nella possibilità di effettuare solo invii singoli e non invii multipli di messaggi.

Un altro metodo molto interessante da tenere come punto di riferimento è quello degli assistenti virtuali, Google Assistant e Siri. Sia nelle versioni su iPhone che nelle versioni su Android è possibile rivolgersi alle AI per dettare un testo da scrivere su WhatsApp e selezionare il contatto della rubrica desiderato. Questa tecnica di invio non prevede l’ingresso online in chat ma è valida solo per le conversazioni singole e non per i gruppi.