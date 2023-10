Nuova EVO 200 di CoopVoce con super prezzo

Numerose offerte da parte dei gestori virtuali sono arrivate sul web nell’ultimo periodo ma un provider in assoluto starebbe dominando senza problemi. Si tratta come sempre di CoopVoce che ha ufficializzato la sua EVO 200 che varrà fino all’8 novembre prossimo.

CoopVoce: torna la promo migliore di sempre, ecco la Evo 200 con tutto incluso a 7,90 €

Le grandi offerte degli altri gestori non possono di certo impensierire quella proposta da CoopVoce negli ultimi tempi. Il famoso provider virtuale riesce ancora una volta a mettere tanta carne al fuoco, soprattutto in termini di contenuti disponibili.

All’interno dell’ultima soluzione mobile della serie EVO c’è davvero di tutto. Il prezzo è molto basso e dura per sempre, l’unica raccomandazione però è la scadenza: ricordiamo che la possibilità di sottoscrivere questa promo mobile sarà attiva solo fino all’8 novembre.

Parlando adesso di contenuti ma soprattutto di prezzi mensili, la EVO 200 parte da minuti ed SMS. Gli utenti che vogliono chiamare qualsiasi numero, avranno minuti senza limiti proprio verso tutti, oltre a 1000 SMS da inviare a chi desiderano. Per quanto riguarda la connessione ad Internet, ci sono addirittura 200 giga per la navigazione web in 4G basata sulla rete di TIM.

Il prezzo mensile per tutti sarà di soli 7,90 €, ma ovviamente solo se l’offerta sarà sottoscritta entro il termine ultimo dell’8 novembre. Ricordiamo che CoopVoce garantisce lo stesso prezzo per sempre senza rimodulazioni. In più ci sono zero vincoli e zero costi extra da sostenere.

Per quanto riguarda il costo di attivazione, bisognerà pagare 10 € solo per la prima volta.