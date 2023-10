CoopVoce è pronta a farsi sentire nuovamente nel mercato della telefonia mobile, mettendo subito sul piatto una delle migliori campagne promozionali dell’ultimo periodo. Stiamo parlando di Evo 200, soluzione relativamente economica a disposizione di tutti gli individui in Italia che vorranno abbandonare la propria azienda per abbracciare il mondo della suddetta.

Il suo costo fisso, se attivata entro l’8 novembre, è di soli 7,90 euro al mese, con pagamento del canone diretto tramite il credito residuo, e comunque la certezza di godere di un rapporto qualità/prezzo decisamente più unico che raro. La promessa, esattamente alla pari di Iliad, è di non assistere a rimodulazioni future, ciò sta a significare che il prezzo di vendita non è destinato a cambiare nei prossimi mesi.

CoopVoce, spendete solamente 7,90 euro al mese per l’offerta

Una promozione davvero speciale quella di CoopVoce, infatti gli utenti si trovano di fronte ad un bundle molto vario che parte da 200 giga di internet alla velocità del 4G, con al suo fianco 1000 SMS da utilizzare liberamente per contattare chiunque si desideri, ed anche minuti illimitati per le chiamate.

Gli utenti si trovano di fronte una promozione senza vincoli di durata e costi extra, senza limiti nella massima velocità di navigazione raggiungibile, e come vi dicevamo la promessa che il prezzo non cambierà in futuro. Attivarla è possibile a costo zero solamente online sul sito ufficiale di CoopVoce, anche senza portabilità del numero di telefono originario.