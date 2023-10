In arrivo per l’app Google Fotocamera importanti aggiornamenti. Già negli scorsi mesi, con il rilascio della versione 9.0 erano stati rilasciati alcuni aggiornamenti promettenti. Ma, a quanto pare, Google ha deciso di aumentare il valore e le capacità dei propri smartphone della serie Pixel attraverso alcune novità interessanti per la sua app di fotografia.

L’aggiornamento appena rilasciato, per il momento, disponibile solo per i nuovi Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro, sta per essere gradualmente rilasciato su tutti i dispositivi della serie Pixel aggiornati con Android 14. Con l’ultimo annuncio, Google ha annunciato anche alcune novità per quanto riguarda l’interfaccia della sua applicazione e alcune funzionalità riguardo il suo supporto.

Tra le funzionalità più attese sicuro troviamo la possibilità di scattare foto con la modalità Ultra HDR che garantisce un’enorme resa fotografica. Quest’ultima novità sarà resa possibile grazie all’utilizzo del formato colore Display P3 al posto dell’sRGB, funzionalità che verrà rilasciata proprio con quest’ultimo aggiornamento. Vediamo insieme in cosa consistono i nuovi dettagli.

Google Fotocamera: nuova interfaccia

Cambia l’interfaccia di Google Fotocamera per l’introduzione di nuove funzioni. In particolare la principale differenza tra la versione 9.0 e l’attuale 9.1 riguarda l’introduzione di un nuovo pulsante in basso a destra. Questo pulsante permette di regolare manualmente alcuni parametri di scatto/registrazione, sulla base delle specifiche modalità, tramite uno slider. Modificando l’impostazione, sullo schermo comparirà un ulteriore pulsante a destra dello slider che permetterà agli utenti di ripristinare il tutto riportando l’app alla modalità automatica. Ad esempio, con la modalità normale di scatto sarà possibile intervenire in questo modo su alcuni dettagli quali la luminosità, il colore e il bilanciamento del bianco.

L’Ultra HDR e il formato colore Display P3

I nuovi Google Pixel 8 sono stati i primi smartphone della gamma Android a fornire ai suoi utenti la capacità di scattare foto in Ultra HDR. Questo nuovo formato per immagini si presenta come il futuro per la fotografia sui cellulari. È un formato basato sul JPEF, retrocompatibile, che incorpora all’interno delle singole immagini una mappatura dei guadagni HDR nei metadati.

Le foto che vengono scattare con l’Ultra HDR appaiono molto più bilanciate e naturali rispetto a quelle che siamo abituati a vedere. Al momento questa particolare funzione è supportata solo da pochi smartphone come i Pixel 7 e tutti i modelli successivi. Questo perché l’Ultra HDR deve essere supportato dalla funzionalità SDR Dimming che si occupa di ridurre i livelli di luminosità di tutti gli elementi SDR che sono presenti sullo schermo.

L’ultima novità presentata da Google, complementare ad Ultra HDR, riguarda la possibilità di passare dal formato colore sRGB a quello Display P3. Per riuscire ad effettuare questo passaggio bisognerà recarsi nelle “Impostazioni”, cliccare su “Altre impostazioni” e poi su “Avanzate”. A questo punto bisogna attivare la funzione chiamata “Colori di alta qualità nelle foto”. Una volta attivata questa funzione, durante lo scatto di una foto, non userà più il formato colore sRGB, ma utilizzerà al suo posto il formato colore Display P3, per ottenere foto con colori più brillanti e vividi.

Come ottenere la versione 9.1

Attualmente, la versione 9.1 di Google Fotocamera è in via di rilascio sul Google Play Store di tutti i dispositivi della linea Pixel dotati dell’ultimo aggiornamento Android 14. Per verificare la disponibilità del passaggio alla versione 14 vi basterà recarvi nelle “Impostazioni” e cliccare sul badge sottostante. Lo smartphone ci avvisa se è possibile procedere e a quel punto basterà selezionare il pulsante “Aggiorna”.

Nel caso in cui invece siete particolarmente interessati a questi nuovi aggiornamenti e non vedete l’ora di testarli c’è una alternativa disponibile. Potete infatti installare manualmente (sideload) il pacchetto tramite il portale APKMirror che è possibile installare attraverso l’app ufficiale capace di installare i bundle (ovvero file. Akpm).