L’operatore ho. Mobile sorprende ancora una volta per la sua convenienza. Il gestore, che si appoggia alla rete Vodafone, rinnova le sue offerte e propone una tariffa eccezionale che sicuramente il vostro interesse. Per chi effettua il passaggio all’operatore da un gestore virtuale, tra quelli selezionati, vi una straordinaria promozione.

Scegliendo di attivarla potrete avere sul vostro smartphone messaggi illimitati, chiamate senza fine e 180 GB al prezzo incredibile di 7,99€. Per l’attivazione inoltre non è richiesta alcuna spesa in più. Essa può essere effettuata interamente online tramite il sito ufficiale. La promo non possiede vincoli e non ha costi nascosti a differenza di altri competitor. Effettuare il passaggio è molto semplice e veloce. Vediamo insieme come fare.

Perché attivare l’offerta ho. Mobile

La nuova tariffa di ho. Mobile include minuti e messaggi senza limiti, 180 GB per navigare online ad una velocità massima di 30 Mbps sia in download che in upload. Grazie alla collaborazione con la rete Vodafone avrete a disposizione una copertura pazzesca su tutto il territorio italiano. In più, se doveste consumare tutti i giga disponibili nel mese, potrete far ripartire il conteggio e avere altri 180 giga a soli 2,99€.

La spesa mensile prevista per la promozione è di 7,99 € e viene addebitata sul credito residuo. Il costo iniziale da pagare e quindi di 8€ necessario per coprire il primo mese. La tariffa, come accennato, è disponibile soltanto per alcuni operatori come: Iliad, Fastweb, Spusu, Rabona, Poste Mobile, Kena, Tiscali ed altri.

Per conseguire l’attivazione basta semplicemente recarsi sul sito e seguire la procedura. La SIM arriverà direttamente a casa vostra senza dover pagare alcun costo aggiuntivo. In alternativa potrete scegliere di ritirarla in uno dei tanti punti vendita sparsi in Italia. In caso di difficoltà online troverete i contatti necessari per rivolgervi ad un operatore che vi guiderà durante il processo di attivazione.