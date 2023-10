ILIAD, con le imperdibili offerte di Ottobre l'operatore sconvolge il mercato

Dal suo debutto nel mercato italiano nel 2018, l’operatore francese Iliad ha rivoluzionato il settore della telefonia mobile nel paese. Con un’offerta semplice e trasparente, ha guadagnato rapidamente terreno, diventando un concorrente formidabile per operatori storici come TIM, Vodafone e WindTre.

ILIAD: le promozioni adatte a tutti

Nel contesto di un mercato in costante evoluzione, Iliad ha mantenuto il suo slancio offrendo una gamma di piani tariffari competitivi. Per ottobre 2023, l’operatore ha in catalogo quattro diverse opzioni tariffarie, adatte a diverse esigenze degli utenti.

La prima offerta, denominata “Iliad Voce”, è pensata per coloro che utilizzano il telefono principalmente per chiamate e messaggi. Questo piano offre minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali, con una piccola quantità di dati internet (40 Mega) a 4,99 euro al mese. L’attivazione della SIM ha un costo una tantum di 9,99 euro, portando il costo totale iniziale a 14,98 euro.

La seconda opzione è “Iliad Giga 100”, un piano più completo che include minuti illimitati per chiamate nazionali e internazionali verso oltre 60 destinazioni, SMS illimitati e 100 GB di dati a 7,99 euro al mese. Anche in questo caso, il costo di attivazione è di 9,99 euro, per un totale iniziale di 17,98 euro.

Per gli utenti che necessitano di una maggiore quantità di dati, Iliad offre “Iliad Giga 150”. Questo piano include tutte le caratteristiche del piano Giga 100, ma con 150 GB di dati in 5G a 9,99 euro al mese. Il costo iniziale, incluso il canone mensile e l’attivazione della SIM, è di 19,98 euro.

Infine, per coloro che necessitano principalmente di un piano dati, Iliad propone “Iliad Dati 300”. Questa opzione offre 300 GB di dati a 13,99 euro al mese, con un costo iniziale di 23,98 euro. È importante notare che questo è un piano esclusivamente dati; le chiamate e gli SMS hanno un costo aggiuntivo di 0,28 euro al minuto o per messaggio.

Tutte le offerte Iliad includono servizi aggiuntivi come hotspot, controllo del credito residuo e segreteria telefonica. Inoltre, Iliad garantisce che le tariffe non subiranno aumenti nel tempo. L’attivazione può essere effettuata online o presso gli Iliad Store, con varie modalità di pagamento disponibili.