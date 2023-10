Il team di OpenAI ha annunciato l’introduzione di importanti update dedicati ai propri strumenti di Intelligenza Artificiale. L’obiettivo dell’azienda è quello di permettere l’accelerazione verso l’adozione dei modelli di IA proprietari.

I nuovi aggiornamenti permetteranno a OpenAI di ridurre i costi andando a potenziare le possibilità per gli sviluppatori. In particolare, stando a quanto emerso dalle ultime indiscrezioni, l’azienda prevede di includere feature in grado di ridurre i costi per gli sviluppatori fino a 20 volte.

Ma non è tutto. OpenAI presenterà nel prossimo futuro anche dei nuovi strumenti basati sull’Intelligenza Artificiali. Tra questi spicca certamente quello dedicato alla visione avanzata che permetterà agli sviluppatori di creare app in grado di analizzare e descrivere immagini.

OpenAI si prepara alla conferenza dedicata agli sviluppatori dove verranno mostrate tante novità per il settore dell’Intelligenza Artificiale

Le ulteriori implicazioni dell’IA, però, sono virtualmente infinite e spaziano in tantissimi settori di applicazione, dall’intrattenimento alla medicina. Per questo motivo, il team di OpenAI punta a creare un ecosistema basato sui propri modelli che possa includere diverse applicazioni. Verranno rese disponibili delle API per favorire l’usabilità per gli sviluppatori volta alla creazione di innumerevoli app.

La conferenza dedicata gli sviluppatori da parte del brand si terrà il prossimo 6 novembre a San Francisco. Durante il keynote verranno introdotte ufficialmente tutte le novità e verranno gettate nuove basi per lo sviluppo dell’Intelligenza Artificiale. Non resta che attendere ancora pochi giorni per scoprire tutte le novità per il settore.