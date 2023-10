Whatsapp non smette mai di stupire. Già da qualche mese si parlava di una nuova interfaccia dedicata agli utenti Android. Questa andrà a cambiare l’esperienza d’uso in modo tale che sia più coerente con la versione dell’applicazione disponibile per iOS. L’obiettivo è dunque quello di offrire una UI molto più organizzata e ben costruita.

L’interfaccia è già disponibile su Play Store di Google per un numero limitato di persone. Essa è infatti ancora in fase di beta test per coloro che installeranno l’aggiornamento 2.23.21.12 dell’opzione business di Whatsapp.

Cosa ci sarà nella nuova interfaccia Whatsapp

Seguendo la linea iOS, l’applicazione su Android avrà le medesime icone che permetteranno di entrare nelle sezioni principali di Whatsapp, come le community, le chiamate e le chat. Le icone, in questo caso, saranno posizionate in basso, nella barra inferiore. Il pulsante utile per l’inizio di una nuova chat non cambierà luogo restando dunque sulla parte bassa, differentemente da iOS che invece lo ha a destra in alto.

Nella parte superiore ci saranno come sempre i tasti per registrare i video, effettuare le ricerche, scattare fotografie e accedere anche alle impostazioni. Il Team Meta sta anche lavorando ad una nuova funzione, per lo stesso aggiornamento, riguardante gli eventi nella chat. Tramite questa, gli utenti avranno la possibilità di creare degli eventi dandogli un nome e scegliendo quando vorranno essere contattati all’interno delle conversazioni. La funzionalità potrebbe avere successo grazie alla sua utilità nel coordinare e pianificare le attività nei gruppi o anche organizzare i propri memo, trasformando whatsapp in una sorta di agenda virtuale. Creato l’evento questo verrà immediatamente aggiunto alla conversazione nei gruppi e nelle community. Nel caso in cui si volesse sfruttare tale opzione, tutti gli utenti appartenenti alla chat dovranno possedere la stessa versione dell’applicazione.