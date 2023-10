Whatsapp - nuovi aggiornamenti, l'app di messaggistica ormai è irriconoscibile

WhatsApp, l’app di messaggistica utilizzata da miliardi globalmente, sta introducendo modifiche significative alla sua interfaccia utente, particolarmente per gli utenti Android nel canale beta. Questo recente aggiornamento porta con sé un design rinnovato.

Whatsapp: le novità in arrivo

Nel dettaglio, per chi utilizza il tema chiaro, la barra superiore passa dal verde al bianco, mantenendo il logo dell’app in verde, colore simbolo di WhatsApp fin dalla sua origine. Inoltre, l’accesso al profilo utente è stato spostato nella parte superiore destra della schermata. Anche per chi preferisce il tema scuro, sono state apportate modifiche simili. Cambiamenti addizionali riguardano l’aspetto delle chat individuali, con una revisione dei colori utilizzati nei balloon dei messaggi. Queste modifiche sono in linea con le direttive del Material Design 3, mirando a una maggiore coerenza visiva dell’applicazione.

L’aggiornamento è attualmente disponibile per coloro che partecipano al programma beta di WhatsApp su Android, specificatamente nella build 2.23.21.12. Per accedere alle nuove funzionalità, gli utenti dovranno attendere l’aggiornamento automatico attraverso il Play Store, previa iscrizione al canale beta.

È importante sottolineare che queste modifiche all’interfaccia sono attualmente in fase di test e potrebbero non essere immediatamente disponibili per tutti gli utenti. Tuttavia, il fatto che siano state rilasciate nel canale beta suggerisce che WhatsApp sta prendendo seriamente in considerazione l’implementazione di questi cambiamenti in una futura versione stabile dell’app. Se siete interessati a provarle prima del rilascio ufficiale, potete aderire al programma beta di WhatsApp attraverso il Play Store. Una volta iscritti, riceverete automaticamente gli aggiornamenti beta, che includeranno le ultime novità e miglioramenti, anche se potrebbero essere meno stabili delle versioni ufficiali.