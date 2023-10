WindTre continua a perseguire il suo obiettivo di convincere un numero sempre più ampio di utenti a procedere con l’attivazione di una delle sue ottime offerte. Questo mese, infatti, propone ancora la sua offerta WindTre Super 5G, rivolta ai giovani clienti di età massima 30 anni.

Offerta WindTre Super 5: scopri come ottenere 100 GB al mese!

L’offerta WindTre Super 5G non può essere attivata da tutti i nuovi clienti del gestore ma soltanto da coloro che procedono con l’acquisto di una nuova SIM aventi età massima 30 anni.

La tariffa è tra le più convenienti del momento. Infatti, richiede un costo di rinnovo di soli 9,99 euro al mese e propone:

Minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

100 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile

Al momento dell’acquisto i nuovi clienti dovranno sostenere esclusivamente una spesa di 10,00 euro per ottenere la SIM. L’acquisto potrà essere effettuato tramite due modalità differenti: i clienti possono scegliere di recarsi in negozio e completare l’attivazione dell’offerta direttamente in sede; oppure, accedendo al sito ufficiale del gestore. In quest’ultimo caso, basterà selezionare l’offerta in questione e seguire i passaggi indicati così da poter portare a termine il pagamento e ricevere la SIM gratuitamente tramite corriere.

Quasi tutte le offerte del gestore WindTre sono disponibili esclusivamente con servizio Easy Pay incluso. Anche in questo caso, infatti, il costo di rinnovo dovrà essere affrontato tramite carta di credito, conto corrente o carta conto. I clienti che desiderano affrontare la spesa tramite credito residuo potranno comunque richiedere la tariffa ma sarà inclusa una quantità ridotta di Giga di traffico dati per la navigazione.