Aspettate con ansia che la Fibra arrivi nella vostra area di residenza, ma i lavori sembrano non avere mai fine? Per fortuna, prevedendo questo tipo di problematica, il Ministero dello Sviluppo Economico e le aziende responsabili della diffusione della rete nel Paese ha messo a disposizione i dati inerenti ai progetti attraverso l’ausilio di una speciale piattaforma.

Questa è stata ideata per essere di facile utilizzo e intuitiva. Con qualche click si può conoscere lo stato dei lavori, chi si occupa dei cantieri ed altre informazioni.

Quando arriverà la fibra nella mia zona?

Per esaminare i lavori e capire quanto manca prima che la fibra sia implementata il procedimento è molto semplice. Come prima cosa dovrete recarvi sul sito ministeriale ufficiale bandaultralarga.italia.it. Al suo interno troverete i dati che raccontano in che stato sono i cantieri. Una volta entrati nel sito, dovrete accedere alla mappa interattiva in cui il progresso dei lavori è descritto in percentuali. La piattaforma è inoltre dotata di altri strumenti che offrono all’utente la possibilità di cercare direttamente la propria abitazione.

In questo caso dovrete cliccare sul bottone posto in alto a sinistra che vi permetterà di studiare la copertura della banda ultralarga. Questo è il caso della vostra dimora, mentre se volete conoscere a che punto è l’istallazione della fibra nel vostro comune i passaggi sono un po’ diversi. Bisogna dapprima cercare l’indirizzo e poi selezionare la voce “Vai alla pagina comunale” con il quale potrete leggere i dati degli interventi. Infine, cliccando sul menù arriverete a ciò che vi interessa di più: le tempistiche dei lavori.

Il nostro consiglio è di non cedere subito alla tentazione di avere finalmente una connessione come si deve. Prima di firmare qualsivoglia abbonamento, effettuate tali passaggi! Se doveste scoprire solo dopo che non potete accedere al servizio, buttereste al vento i vostri soldi.