Play Store di Google: la lista di titoli Android a pagamento oggi GRATIS

Capita molto spesso che il mondo degli appassionati di smartphone e tablet possa vivere una giornata davvero speciale organizzata da un sistema operativo. Oggi è il momento degli utenti Android, e più in particolare del Play Store di Google, ovvero la più grande piattaforma dalla quale si può effettuare il download di giochi ed applicazioni di vario genere.

Gli utenti vedono le porte del famoso market aperte per accedere ad una selezione molto ampia di titoli a pagamento che diventano gratis. L’occasione è unica e cattura ovviamente l’attenzione degli amanti della tecnologia in giro per l’Italia. Tutti potranno arricchire i loro dispositivi con qualche gioco o qualche applicazione di ottimo livello che in genere richiede un pagamento.

Ricordiamo che una situazione del genere può proporsi ogni giorno, ma non è detto che gli stessi titoli del giorno precedente siano ancora gratuiti.

All’interno interno del Play Store questi titoli sono gratuiti per gli utenti Android

All’interno del Play Store di Google solo per questa giornata potrete scaricare dei titoli a pagamento gratis, ma solo all’interno di una selezione ben precisa. Come potete notare nella lista in basso, sono diversi i nomi che possono interessare, con giochi pluripremiati e con applicazioni molto utili in ogni situazione.

Questo è l’elenco completo dal quale potete effettuare il download semplicemente cliccando sui link in prossimità dei nomi: