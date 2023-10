L’operatore virtuale Iliad si è fatto strada nel mercato italiano della telefonia sbaragliando la concorrenza. I suoi prezzi bassissimi e i vantaggi numerosi rendono le sue offerte parecchio allettanti. Dopo aver raggiunto la vetta nel campo della rete mobile, ora entra nel mondo della banda larga ultraveloce con una promozione straordinaria.

Il nuovo pacchetto per avere la potenza della Fibra a casa propria costa soltanto 19,99 euro. Una cifra che spaventa i competitor. Tuttavia, l’accesso a quest’offerta è limitato a coloro che già sono clienti Iliad sulla rete mobile e che hanno un abbonamento da 9,99 euro al mese attivo.

Perché scegliere la Fibra Iliad

Innanzitutto, prima della sottoscrizione del piano per la Fibra di Iliad, così come per qualsiasi altro operatore, è necessario verificare che la propria area di residenza abbia l’accesso a tale tecnologia. Una volta scelto e avviato, poi, vi donerà una connessione internet così veloce che non crederete ai vostri occhi. La promozione è sicuramente ottima per coloro che non vogliono spendere cifre enormi per acquistare un router che supporti la fibra. Nel pacchetto, infatti, Iliad ha inserito Iliadbox. Quest’ultimo è un router altamente sofisticato e progettato per offrire prestazioni eccellenti.

Inoltre, la fibra Iliad è ideale per chi possiede delle esigenze tali da aver bisogno di una tecnologia precisa. Le performance in upload e anche in download non hanno eguali. Infine, con essa potrete controllare tutti i dispositivi collegati e capire se vi è qualcuno che consuma di più. Ribadiamo che il pacchetto è disponibile per chi ha un’offerta sul proprio smartphone dell’operatore. Pertanto, potreste approfittare e sottoscrivere sia un abbonamento per la rete mobile che fissa. Non perdete questa succosa occasione! Se abbiamo catturato il vostro interesse, vi consigliamo di recarvi sul sito ufficiale per accedere a tutte le info necessarie per le attivazioni.