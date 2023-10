ho.Mobile, operatore virtuale direttamente dipendente da Vodafone, sta cercando in tutti i modi di guadagnarsi il favore di milioni di consumatori sul territorio nazionale, con il lancio di nuove campagne promozionali atte a garantire un eccellente rapporto qualità/prezzo.

Ad oggi all’interno del catalogo aziendale si possono trovare ottime occasioni per spendere poco, con prezzi che partono da un minimo di 5,99 euro al mese, fino ad un massimo di 13, per promozioni che coinvolgono ogni singolo utente in Italia. Oggi vi vogliamo parlare di una delle migliori soluzioni nel rapporto qualità prezzo, in vendita giustappunto a soli 7,99 euro.

ho.Mobile, splendide offerte con i prezzi più bassi

Per attivarla gli utenti devono innanzitutto provenire da una specifica azienda, come al solito parliamo di coloro che abbandonano Iliad o un MVNO, con annessa la portabilità del proprio numero di telefono. Il costo fisso della promozione, come vi abbiamo già anticipato, è di 7,99 euro, un canone fisso mensile che deve essere versato con il credito residuo (e quindi che non prevede vincoli contrattuali o altro genere di limitazioni).

Il bundle generalmente offerto è molto ampio, sono previsti 180 giga di internet alla velocità del 4G, ma con la limitazione a soli 30Mbps in download, affiancati da minuti e SMS completamente illimitati utilizzabili dagli utenti per contattare chiunque si desideri. L’attivazione è possibile solamente online, nella fase iniziale non viene richiesto il pagamento di praticamente nulla, se non la prima mensilità.