Recensione Motorola Edge 40 Neo, uno smartphone decisamente completo

Motorola Edge 40 Neo è la versione intermedia della serie Edge 40, un prodotto che vuole assecondare le richieste della maggior parte degli utenti, ed allo stesso tempo non disdegnare un’estetica di alto livello, che risulti generalmente moderna ed appetibile anche a coloro che sono particolarmente attenti al mantenimento di un appeal particolare. Vediamolo nella nostra recensione completa.

Design e Estetica

Il design del prodotto riprende generalmente quanto visto per tutta la serie, con una back cover assolutamente colorata, un modulo delle fotocamere rettangolare (ma non particolarmente in rilievo), ed una scocca in plastica ma di buonissima qualità. I suoi punti di forza sono chiaramente rappresentati dalle dimensioni e dal peso, infatti raggiunge solamente 170 grammi, con 159,63 x 71,99 millimetri e soli 7,89 millimetri di spessori, a mani basse è uno degli smartphone più leggeri e sottili disponibili sul mercato.

Facile da tenere in mano, con una buonissima ergonomia anti scivolo ed anti-impronte, ha certificazione IP68 per la protezione contro acqua e polvere, per finire con la classica disposizione dei pulsanti, la presenza di USB-C e altoparlante nella parte inferiore.

Hardware e Specifiche

Il display di Motorola Edge 40 Neo è un AMOLED da 6,55 pollici di diagonale, con risoluzione FullHD+ (1080 x 2400 pixel), 402 ppi, protezione Gorilla Glass 3, pieno supporto a HDR10+ ed una leggerissima curvatura sui bordi. Il refresh rate a 144Hz lo rende decisamente fluido, le cornici sono ridotte con rapporto schermo/corpo del 90,20%, mentre la luminosità di picco di 1300 nits ne permette tranquillamente l’utilizzo sotto la luce solare diretta. Un pannello di ottima qualità per la fascia di prezzo, anche se i colori non sono sempre così ben bilanciati.

Sotto il cofano trova posto il processore Mediatek Dimensity 7030, un SoC non famoso quanto il rivale di Qualcomm, ma comunque in grado di garantire ottime prestazioni per un device di fascia media (entro i 400 euro). Completano la configurazione 12GB di RAM e 256GB di memoria interna, che purtroppo non sono espandibili; per il modello corrente è stata utilizzata la tecnologia uMCP che permette di realizzare RAM e ROM in un unico componente, con prestazioni migliorate rispetto al passato.

Motorola Edge 40 Neo è uno smartphone 5G, ha WiFi 6E dual-band, bluetooth 5.4, chip NFC, compatibilità con l’eSIM (più la SIM nano), lo speaker è doppio e di buona qualità, con un volume massimo più che sufficiente per le esigenze di un utente “normale” anche in termini di dettaglio, per finire con sensore per le impronte digitali sotto il display e riconoscimento del viso 2D.

Fotocamera, Sistema operativo e Batteria

Il comparto fotografico è composto da due sensori, più precisamente un principale da 50 megapixel, che presenta apertura di F1.8 e stabilizzatore ottico integrato, nonché un 12 megapixel ultragrandangolare con apertura F2.2. Completa il setup un sensore anteriore da 32 megapixel con apertura F2.4.



































Gli scatti con forte luminosità sono discreti, ma non riescono a distinguersi dalla media, nonostante siano nitidi, dotati di un dettaglio più che discreto, un bilanciamento del bianco adeguato, colori non troppo sfumati e forse leggermente contrastati. Non notiamo un grande distacco rispetto a quanto visto con lo scorso anno, lo ammettiamo. Riducendo la luce le immagini tendono a deludere leggermente, infatti il rumore digitale si vede molto presto, si rischiano i fastidiosi micro-mossi che vanno ad inficiare la qualità generale, con forti luci correttamente bilanciate. I video si possono registrare in 4K a 30fps, la messa a fuoco non delude le aspettative, riesce a garantire una buona qualità in ogni condizione di luce. Meno la stabilizzazione, infatti poteva essere migliore sopratutto in termini di capacità di bloccare l’inquadratura in una ripresa completamente mentre si cammina.

Il sistema operativo è Android 13, con patch di sicurezza recenti e la possibilità di godere di una versione quasi Android Stock, le personalizzazioni poste in essere da Motorola sono minime, con buone funzionalità ben integrate nel software: Moto Secure, registrazione chiamate, barra laterale, modalità a mano singola, doppio tocco sulla parte posteriore dello smartphone per l’apertura di app o altre funzioni, Moto Actions e similari. Una buonissima fluidità che rende sicuramente l’esperienza piacevole ed adatta anche agli utenti che non vogliono/amano le UI degli altri produttori, o coloro che personalizzano eccessivamente gli smartphone.

La batteria è un componente da 5000mAh, con supporto alla ricarica rapida a 68W, ma non wireless. L’autonomia è uno dei suoi punti forte, infatti è uno smartphone dalla durata incredibile, può davvero essere paragonato ad un battery phone, tanto l’autonomia sia elevata, grazie anche ad un SoC di MediaTek davvero poco energivoro.

Motorola Edge 40 Neo – conclusioni

In conclusione Motorola Edge 40 Neo è uno smartphone che convince sotto molteplici aspetti, a partire dal design e dalle dimensioni generali, estremamente compatte, a cui si aggiunge chiaramente il supporto all’eSIM ed una certificazione IP68. Eccellenti l’autonomia ed il SoC, due punti forti per la fascia intermedia della telefonia mobile, meno il comparto foto/video, l’unico reparto in cui si poteva fare sicuramente di più.