Una notizia inaspettata ha sconvolto il Marvel Cinematic Universe (MCU). La serie Daredevil: Born Again sembrerebbe sia stata cancellata per volere di Kevin Feige, il presidente dei Marvel Studios.

Il motivo di questa cancellazione è legata alla volontà di azzerare completamente quanto fatto e ripartire da un foglio bianco. Secondo le ultime informazioni trapelate su X (Twitter), la produzione ha subito molti ritardi a causa dello sciopero degli sceneggiatori.

A seguito di questa problematica, sia Disney ch Marvel sono intervenute per modificare gli episodi già girati. Tuttavia, sono emersi ulteriori problemi di natura qualitativa tale da non soddisfare appieno Kevin Feige. Questa situazione ha portato al licenziamento dell’intero team creativo dello show tra cui anche gli sceneggiatori Chris Ord e Matt Corman.

'DAREDEVIL: BORN AGAIN' would have shown Matt Murdock stop being Daredevil for a year after he fails to save Foggy Nelson and Karen Page

Kingpin would be the Mayor, winning on a campaign of backing law enforcement while discouraging street level heroes like Punisher, Daredevil… pic.twitter.com/8px43OIgO2

— Daredevil Updates (@DDevilUpdates) October 11, 2023