Dopo mesi di indiscrezioni alla fine la nuova nata di casa Sony è finalmente tra noi, stiamo parlando di PS5 Slim, è ufficiale e porta con se alcune novità che sicuramente piaceranno agli utenti, come previsto sarà ovviamente più piccola delle unità precedenti e presenta un dettaglio del tutto nuovo, l’unità ottica sarà removibile, arriverà questo novembre.

La console di per se assomiglia molto alla precedente versione, con il “rigonfiamento” laterale per il lettore Blu-ray, il quale può però essere smontato per poi sostituirlo con una cover che segue l’andamento della nuova forma della console.

Video promozionale e caratteristiche

Il processo di dimagrimento attuato da Sony è decisamente importante ed evidente, infatti la console ha perso ben il 30% del volume e il 24% del peso, con un intervento di riadattamento del design alla nuova opzione di di rimozione del lettore e l’aggiunta di una porta USB C al posto della precedente USB A, che porta dunque ora la quota di porte a 2 USB C, la memoria invece sale a 1Tb tondo tondo contro gli 825Gb della versione precedente.

La nuova PS5s rimpiazzerà entrambi i modelli precedenti e potrà essere acquistata sia con lettore Blu-Ray sia senza, al prezzo di, rispettivamente, 549,99 e 449,99 euro, il lettore può essere acquistato separatamente a 119,99 euro.

Le specifiche ufficiali: