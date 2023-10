Smart glasses Ray-Ban Meta, l'IA arriva anche negli storici occhiali e stupisce tutti

Gli smart glasses Ray-Ban Meta sono a dir poco rivoluzionari. A prima vista, potrebbero sembrare i classici occhiali da sole Ray-Ban, ma sono molto più di questo. Dicendo semplicemente “Hey Meta,” questi occhiali si trasformano in un dispositivo futuristico dotato di Intelligenza Artificiale (IA).

Smart glasses Ray-Ban Meta: quando l’estetica incontra la funzionalità

Questi occhiali intelligenti sono disponibili in due modelli classici: Wayfarer e Headliner. Pur mantenendo l’iconico look Ray-Ban, presentano piccoli punti neri sui lati delle lenti. Non si tratta di semplici elementi di design; sono fotocamere ultrawide da 12 MP ad alta risoluzione in grado di catturare foto e video immersivi a 1080p.

Connettività e Caratteristiche

La tecnologia IA incorporata consente una connettività senza soluzione di continuità. Gli utenti possono trasmettere in diretta attraverso i loro profili Facebook e Instagram, rendendoli un elemento di svolta per i creatori di contenuti. Gli occhiali presentano anche un sistema a cinque microfoni, altoparlanti wireless con audio direzionale e comandi vocali per un funzionamento senza mani. Inoltre, l’app Meta View, disponibile sia per iOS che per Android, permette agli utenti di gestire più paia di occhiali e condividere contenuti senza sforzo. Gli occhiali sono anche dotati di controlli touchpad e un pulsante di cattura, offrendo una gamma di funzionalità senza la necessità di estrarre il telefono dalla tasca.

Personalizzazione e Lancio

Gli occhiali sono completamente personalizzabili attraverso il servizio Remix di Ray-Ban, permettendo agli utenti di selezionare colori della montatura, tipi di lenti e finiture. La collezione Meta x Ray-Ban è prevista per debuttare il 17 ottobre. Questo innovativo accessorio offre non solo tecnologia all’avanguardia, ma conserva anche lo stile senza tempo per cui Ray-Ban è conosciuto. È una perfetta fusione di forma e funzione, rappresentando un significativo passo avanti nella tecnologia indossabile.