Lo scorso mese di luglio il colosso sudcoreano Samsung ha presentato al mondo intero i suoi nuovi smartphone foldable. Uno di questi è il nuovo Samsung Galaxy Z Flip 5. Al momento del suo debutto, questo device è stato reso disponibile in diverse colorazioni, ovvero Mint, Graphite, Cream e Lavender. Ora, però, l’azienda ha deciso di rendere disponibile una nuova colorazione, ovvero la Yellow.

Samsung Galaxy Z Flip 5 presto disponibile nella colorazione Yellow

Sulla pagina ufficiale di Samsung India, l’azienda ha pubblicato un post con cui ha svelato l’arrivo imminente di una nuova colorazione per il suo ultimo smartphone pieghevole. Come già detto in apertura, ci riferiamo al nuovo Samsung Galaxy Z Flip 5 e questa volta arriverà nella nuova colorazione Yellow.

Come è possibile vedere dal teaser, infatti, una delle due scocche dello smartphone è tinta proprio nella colorazione gialla. La seconda scocca, ovvero quella dove sono presenti i due sensori fotografici, è tinta come sempre di nero. Il teaser appena pubblicato dall’azienda ha poi rivelato la data dell’arrivo ufficiale di questa nuova colorazione. La presentazione ufficiale si terrà in India fra pochi giorni, ovvero il prossimo 17 ottobre 2023.

Oltre alla colorazione, il foldable di casa Samsung non presenta alcuna differenza tecnica con le altre versioni. Internamente troviamo infatti sempre un display con una tecnologia SuperAMOLED con una diagonale da 6.7 pollici e con una frequenza di aggiornamento da 120Hz. Sul lato esterno, troviamo poi un altro display con tecnologia SuperAMOLED con una diagonale da 3.4 pollici con refresh rate da 60Hz e con una luminosità di picco di 1600 nits. Le prestazioni saranno poi sempre affidate al potente soc Snapdragon 8 Gen 2.