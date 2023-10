L’Apple si sta dimostrando particolarmente riservata sul suo nuovo dispositivo. Infatti, ad oggi sono poche le informazioni ufficiali rilasciare sul nuovo Apple Vision Pro. Le ultime notizie a riguardo arrivano dalla recente beta di visionOS, grazie alla quale è stato possibile scoprire che il nuovo visore potrà salire fino a 100Hz di frequenza d’aggiornamento.

Il nuovo Apple Vision Pro

Le notizie su questa particolare funzione sono state più volte aggiornate. Inizialmente, Apple aveva annunciato che la frequenza di aggiornamento sarebbe stata, per la maggior parte del tempo, di 90Hz. In un secondo momento, durante una sessione online dell’ultima WWDC, l’azienda aveva rivelato che il Vision Pro sarebbe invece stato in grado di passare a 96Hz per riuscire a supportare i contenuti video girati a 24 fotogrammi al secondo. Quest’ultima informazione è particolarmente interessante perché sembra che l’azienda parli di veri e propri contenuti cinematografici, ipotizzando quindi una possibile “modalità cinema” presente per il visore. Ma non è finita qui. M1 Astra, ha infatti scovato un codice che ha dimostrato che la frequenza massima effettiva del visore Apple sarà di 100Hz. La conferma è subito arrivata su X, ma non è ancora chiaro se sarà una modalità selezionabile per compensare le interferenze a 50Hz rilevate dalla luce artificiale, come dichiarato.

Basandoci sulle informazioni raccolte dunque il visore funzionerà a 90Hz, ma sarà possibile passare a 96 e 100 Hz in base alle necessità.

Ulteriori informazioni sul visore

Oltre alla citata “modalità cinema” sarà inserita, secondo le ultime informazioni che circolano in rete, anche una “modalità viaggio”. Quest’ultima potrà essere impostata quando il visore verrà usato in movimento, come ad esempio durante un volo, ma potrà funzionare a massimo 90Hz.

Le informazioni a nostra disposizione non si fermano qui. Oltre al tasso di aggiornamento sappiamo anche che il dispositivo potrebbe arrivare fino ad 1 TB di spazio di archiviazione interna. Inoltre, sarà dotato di due schermi estremamente all’avanguardia. Infatti, sul Vision Pro saranno installati due schermi personalizzati micro-OLED che contengono un totale di 23 milioni di pixel, ovvero più pixel, per occhio, di un televisore 4K.

Per quanto riguarda il lancio sappiamo che Apple Vision Pro dovrebbe arrivare nel 2024, ma non è ancora stata comunicata una data ufficiale. Il costo potrebbe essere particolarmente alto. Secondo alcune indiscrezioni si parla di 3.500 dollari. Nonostante questo dettaglio però sono molti ad attenderlo per i contenuti che promette di mettere subito a disposizione degli utenti.