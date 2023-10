Spotify Supremium, con 20 euro hai accesso ad una quantità esagerata di vantaggi

Spotify è in procinto di introdurre un nuovo piano di abbonamento focalizzato su audio ad alta definizione. Inizialmente noto come Spotify HiFi, il servizio sarà rilasciato come Spotify Supremium, con un prezzo di 19,99 dollari negli USA. Ma cosa offrirà?

Spotify Supremium: le caratteristiche in aggiunta

L’informazione è stata divulgata da Chris Messina, un evangelista tecnologico, che ha condiviso su Threads sia il logo che le specifiche del futuro servizio. Il logo è particolarmente notevole, dato che alcune delle funzionalità erano già state discusse, in particolare su piattaforme come Reddit.

Per un costo che si prevede sarà di 19,99 euro in Italia, Spotify Supremium fornirà audio ad alta definizione a 24-bit, tra 20 e 30 ore di contenuti di audiolibri e una varietà di opzioni per le playlist. Tra queste, spicca la misteriosa “Your Sound Capsule”, che potrebbe essere una playlist a tempo limitato. L’opzione per l’audio ad alta definizione era stata annunciata da Spotify nel febbraio 2021 sotto il nome di Spotify HiFi. Sembra che l’azienda abbia deciso di associare il servizio a un’offerta più ampia, non limitata unicamente alla qualità del suono.

Un Vantaggio Competitivo Mentre Apple Music propone audio ad alta definizione per 10,99 euro al mese, Spotify potrebbe avere un margine grazie alla vasta gamma di dispositivi compatibili con Spotify Connect. Questa funzionalità permette lo streaming di alta qualità direttamente dal dispositivo di riproduzione e dai server di Spotify, bypassando la necessità di utilizzare la trasmissione Bluetooth dello smartphone. Al momento, AirPlay non supporta lo streaming di audio ad alta risoluzione.

In sintesi, Spotify sta ampliando la sua offerta con un nuovo piano che non solo migliora la qualità audio, ma offre anche ulteriori funzionalità, come una maggiore durata di ascolto per gli audiolibri e opzioni avanzate per le playlist.