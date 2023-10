WindTre nasconde all’interno del proprio catalogo un’offerta davvero pazzesca, rappresentante la perfetta occasione sulla quale gli utenti devono assolutamente fare affidamento, nel momento in cui si dovessero trovare in specifiche condizioni: provenienza da MVNO o da Iliad, con portabilità del proprio numero.

Il nome dell’offerta è Go 75 M, presenta una differenza sostanziale rispetto a tutte le altre promozioni dell’azienda, infatti prevede l’addebito diretto sul credito residuo della SIM ricaricabile, al momento attuale non è possibile, né richiesto, il pagamento con carta di credito o bancomat. Gli utenti la possono richiedere direttamente dal sito ufficiale di WindTre, con consegna a domicilio a costo zero, e SIM gratuita; inizialmente sarà solamente necessario pagare il costo mensile, che corrisponde a 7,99 euro.

WindTre, un risparmio da urlo per tutti

Il bundle che gli utenti potranno fruire è comunque molto valido, poiché corrisponde per l’esattezza a 75 giga di traffico dati alla massima velocità disponibile, passando anche per 50 SMS e minuti illimitati, quest’ultimi utilizzabili verso un qualsiasi numero di telefono sul territorio nazionale.

Da notare che la navigazione non è in 5G, per richiederla sarà necessario optare per un componente aggiuntivo (pagabile a parte), oppure sarà necessario virare su una promozione completamente differente, come ad esempio la Go 150 M Easy Pay, ma in questo caso si pagheranno 8,99 euro al mese ed il canone, come anticipato in altri articoli, sarà da versare direttamente con carta di credito o conto corrente.