La nuova truffa che SVUOTA i conti degli italiani con un messaggio

Una nuova truffa phishing starebbe girando tramite e-mail in questi giorni portando agli utenti italiani un sacco di problemi.

Come è successo tante altre volte, abbiamo deciso di incollare il messaggio proprio qui sotto. Ovviamente non troverete il link che vi porterà alla truffa vera e propria, scelta che chiaramente è stata compiuta per non far rischiare i nostri lettori. L’obiettivo però è quello di dimostrare com’è fatto il messaggio, così da non consentire che la truffa possa attecchire rapidamente.

Truffa phishing: ecco il messaggio da evitare assolutamente

“Ripristinare l’utilizzo della carta

Banca I********

Gentile cliente della banca,

Per un servizio migliore e maggiore sicurezza, abbiamo posto la sua carta sotto revisione temporanea, quindi, al momento non può essere utilizzata.

Si prega di aggiornare il suo profilo nel più breve tempo possibile per ripristinare l’utilizzo della sua carta.

Si prega di notare che il collegamento è valido solo fino a giovedì.

Ripristinare l’utilizzo della carta.

Non ci sono problemi, tutti possono evitare di cadere in questo tranello molto semplicemente. Innanzitutto non bisogna credere a quanto scritto, in secondo luogo non dovete cliccare su nessuno dei collegamenti che saranno riportati all’interno di e-mail del genere. Da ricordare anche che leggere o semplicemente aprire questo messaggio non permette alla truffa di entrare in circolazione.

Nel caso in cui doveste ritrovarvi ad aver cliccato su un collegamento del genere, fareste meglio ad evitare qualsiasi suggerimento. I truffatori, con questo tentativo di phishing, cercheranno in ogni modo di farvi andare avanti concedendo loro le vostre credenziali di accesso ai conti bancari.