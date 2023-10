App a pagamento gratis sul Play Store, esplode il mondo Android

Tutti i giorni gli utenti del mondo Android possono beneficiare di tantissime soluzioni fatte su misura per loro. Oggi ad esempio è la volta del Play Store di Google, celebre market che porta a tutti un grande quantitativo di titoli a pagamento da scaricare gratis.

Ovviamente questa iniziativa durerà solo per qualche giorno per cui la cosa più importante sarà procedere al download nel più breve tempo possibile.

Play Store di Google: ecco la lista con tutti i titoli a pagamento da scaricare gratis

Sono arrivate anche oggi quindi tantissime soluzioni da scaricare gratis direttamente dal Play Store di Google, ma c’è un consiglio che dobbiamo dare a tutti. Oltre a procedere subito con il download onde evitare che tutto possa tornare improvvisamente a pagamento, vi consigliamo di non saltare nessun titolo presente in lista.

Certo, qualcuno potrebbe dire: “Ma perché scaricare tutto quando mi piacciono solo due titoli?“, giusta osservazione ma c’è di più. Scaricate tutto e poi cancellate ciò che non vi serve: quello che eliminate potrà essere vostro anche in futuro gratis, perché proprio oggi avete approfittato dell’offerta con il vostro account di Google. Chissà che in futuro quelle applicazioni che oggi non vi occorrevano, potrebbero servirvi.

Nel frattempo vi lasciamo l’elenco completo con i migliori titoli a pagamento da portare a casa gratis proprio oggi. Ricordate che per effettuare il download dovete solo cliccare sul nome. Ecco ben 4 dei migliori giochi e delle migliori app: