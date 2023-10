Trovare una buona connessione per navigare con la rete fissa non è facile. Sono numerosi gli utenti che lamentano connessioni lente e inefficienti. Il motivo? Molti sistemi di connessione sono basati sui cavi di rame. Quest’ultimi, un tempo avanguardia nel settore delle comunicazioni, oggi risultano essere una componente obsoleta che può causare problematiche tecniche molto gravi. Per riuscire ad ottenere una connessione più stabile, un tasso di upload e download sufficiente e velocità di navigazione è necessario ormai passare alla fibra ottica che garantisce prestazioni decisamente migliori. Capita però spesso che alcune zone abitative non siano predisposte all’uso della fibra precludendo così ad alcuni consumatori di poter usufruire di questo servizio.

Dalle ultime comunicazioni rilasciate sul web però sembra che stia arrivando una soluzione per questo problema. TIM ha in mente un progetto che permetterà l’introduzione della fibra ottica anche in tutte le zone dove al momento non è presente. Come è possibile?

TIM e le sue nuove connessioni

Secondo quanto dichiarato, TIM sta velocizzando il passaggio dalle connessioni con cavi di rame a quelle con la fibra ottica. Il piano è stato approvato in seguito ad una serie di riunioni avvenute tra l’azienda di telecomunicazioni e l’AGCOM. Durante le riunioni si sono affrontate diverse questioni e il 4 ottobre 2023 è arrivata la delibera definitiva (238/23/CONS – AGCOM), che ha annunciato l’inizio del progetto.

Il punto di partenza, per la realizzazione di questo piano, sarà la decommissione di 1300 centraline che al momento fanno uso del rame. Le dimissioni delle centraline verranno comunicate a tutti gli interessati con un preavviso che va da un minimo di 12 mesi ad un massimo di 24 mesi. La chiusura delle centraline comporterà un consistente risparmio energetico, grazie all’introduzione di migliori strutture, ma anche una diffusione sempre maggiore della fibra ottica in tutta la penisola. Questo dettaglio in particolare porterà un netto miglioramento delle connessioni per tutti gli utenti che si affidano a TIM o agli operatori che si appoggiano alla linea del gestore.

Il progetto inizierà progressivamente nei prossimi 24 mesi e come si può intuire promette grandi modifiche e vantaggi per le connessioni in tutta Italia. L’addio al rame porterà ad un boom delle connessioni con la fibra ottica che si diffonderà così anche in quelle zone del nostro paese dove prima era preclusa. Secondo le dichiarazioni dell’azienda di telefonia stessa questo processo di transizione durerà fino al 2028, anno entro il quale il passaggio sarà definitivo.

In attesa di novità sul fronte della fibra ottica, se siete interassi a passare a TIM come gestore telefonico per la linea fissa e quella mobile, vi invitiamo a visitare il sito web dell’operatore per scoprire tra le promozioni attive quella più adatta alle vostre esigenze.