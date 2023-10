La tecnologia è completamente gratis da Lidl per pochissimo tempo, gli utenti sono liberi di accedere ad una fantastica promozione che riesce a mettere sul piatto alcuni dei modelli più incredibili, a prezzi quasi da saldo, con la possibilità di spendere poco o niente su tutto.

Tutti coloro che oggi sono disposti a recarsi da Lidl per i propri acquisti, devono comunque sapere che gli stessi ordini purtroppo non possono, almeno per il momento, essere completati online sul sito ufficiale, ciò sta a significare che la merce a domicilio non può in nessun modo essere spedita.

Lidl, offerte a non finire con i nuovi sconti

La seconda settimana di Ottobre porta con sé sconti assolutamente interessanti per gli utenti che vogliono acquistare prodotti legati al fai-da-te, godendo allo stesso tempo di un risparmio che va ben oltre le più rosee aspettative. Uno dei migliori in circolazione resta sicuramente il trapano avvitatore ricaricabile, disponibile alla modica cifra di 39 euro, viene commercializzato con la batteria agli ioni di litio da 20V (e caricatore), ma anche 8 bit avvitatori, ben 6 punte HSS ed una prolunga per i bit. La garanzia, in questo caso, è di 3 anni dalla data di acquisto effettiva.

Sempre restando sulla stessa tipologia di prodotto, possiamo consigliarvi il trapano a percussione, che ha un costo di soli 24,99 euro, ed è consigliatissimo per coloro che devono fare buchi decisamente più impegnativi, con un prodotto comunque nato solo per questo scopo.