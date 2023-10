Nel Play Store di Google si trovano app e giochi a pagamento GRATIS oggi

La passione per il mondo degli smartphone è innata per la maggior parte degli utenti che la coltivano. Fin dall’inizio si è partiti con poche possibilità, ma tra queste c’era già il mondo Android. Il robottino verde che è stato in grado di appassionare tutti fin dal primo giorno, oggi detiene una posizione di leadership all’interno dell’ambito della tecnologia in generale. Innanzitutto è possibile notarlo mediante il numero di smartphone venduti con a bordo tale sistema operativo, così come sul Play Store.

Anche Google sta cercando di puntellare al meglio ogni funzionalità di Android, così da scacciare la concorrenza. Grande attenzione da parte del colosso viene concessa proprio al Play Store, market principale con tutte le applicazioni e tutti i giochi, sia gratis che a pagamento. Ogni giorno arrivano, anche grazie agli sviluppatori esterni, dei titoli nuovi ed avvincenti, o semplicemente utili per svariate esigenze.

Android sul Play Store offre questi titoli a pagamento totalmente gratis

Sono davvero tanti i titoli che oggi arrivano eccezionalmente gratis sul Play Store, alcuni dei quali sono stati inclusi nella lista in basso. Per procedere a scaricarli, non bisognerà fare nulla di particolare se non cliccare sui link che sono stati incorporati all’interno di ogni nome. L’elenco in basso è tutto vostro: scegliete quello che volete e portatelo a casa, anzi sul vostro smartphone.

Ricordiamo che tutto quello che scaricherete sarà gratis per sempre, anche se una volta effettuato il download deciderete di eliminarlo.