Very Mobile è uno degli operatori telefonici virtuali maggiormente in grado di fornire un ottimo rapporto qualità/prezzo a tutti gli utenti, anche se spesso le migliori offerte sono legate ad una specifica provenienza, ciò sta a significare che gli stessi consumatori devono provenire da una realtà ben definita.

Nel caso della promozione corrente, infatti, ci troviamo di fronte alla necessità di richiedere la portabilità da Iliad o da un MVNO, con pagamento di soli 5,99 euro in fase iniziale, corrispondente alla prima mensilità, e tutto il resto disponibile a titolo completamente gratuito. Gli utenti possono pensare di richiederla tramite il sito internet, con consegna gratis della SIM a domicilio.

Very Mobile, splendide offerte vi attendono solo oggi

La promozione ha un costo di soli 5,99 euro al mese, un canone davvero ridottissimo, reso ancora migliore se pensate che è da versare solamente con credito residuo della SIM ricaricabile, senza vincoli di durata o contrattuali di vario genere. All’interno della suddetta si può scovare un bundle di assoluto rispetto, composto inizialmente da 120 giga di traffico dati al mese, con navigazione limitata nella velocità, passando anche per minuti e SMS infiniti da utilizzare senza troppi problemi verso chiunque in Italia.

La copertura in 4G raggiunge il 99,7% della penisola, non sono presenti vincoli contrattuali, come anticipato, nel caso in cui l’utente dovesse terminare in anticipo i giga, la navigazione verrà bloccata fino al rinnovo successivo, o alla pressione del pulsante Rinnova sull’app mobile.