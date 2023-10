Il colosso sudcoreano Samsung continua a proporre tanti nuovi smartphone agli utenti, anche appartenenti alla fascia medio-bassa del mercato. Prossimamente, l’azienda annuncerà ufficialmente il nuovo Samsung Galaxy A15 4G e proprio quest’ultimo è stato avvistato in rete nei database di Geekbench.

Samsung Galaxy A15 4G, il nuovo smartphone passa dal portale Geekbench

Nel corso delle ultime ore il prossimo smartphone di fascia media Samsung Galaxy A15 4G è stato avvistato in rete nei database dei benchmark di Geekbench. Lo smartphone è stato avvistato con il numero di modello SM-A155F. Osservando i risultati, possiamo notare come il nuovo smartphone abbia totalizzato 743 punti in single core e 2005 punti in multicore.

Oltre a questo, i benchmark del portale Geekbench ci hanno anche rivelato alcune delle probabili specifiche tecniche del dispositivo. Stando a quanto riportato ,il nuovo Samsung Galaxy A15 4G sarà alimentato da uno dei processori di casa MediaTek. Si tratta in particolare del soc MediaTek Helio G99 e quest’ultimo sarà supportato da tagli di memoria comprendenti almeno 4 GB di memoria RAM.

I risultati dei benchmark ci hanno infine rivelato che a bordo troveremo il sistema operativo Android 14 sempre personalizzato con l’interfaccia utente One UI. Per il resto, Geekbench ha rivelato poco altro. Grazie a precedenti indiscrezioni, sappiamo che il nuovo Samsung Galaxy A15 4G potrà contare su tre sensori fotografici posteriori. Sul fronte, invece, lo smartphone sarà sempre caratterizzato da un ampio display. Per ora non abbiamo certezze, ma immaginiamo che si tratterà di un pannello con tecnologia IPS LCD. Vedremo se sarà così o meno.