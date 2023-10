I videogiocatori più accaniti sono sempre alla ricerca di occasioni interessanti per poter avere tanti videogiochi ad un buon prezzo. Oltre a Sony e Microsoft, anche il colosso nipponico Nintendo propone spesso diverse promozioni interessanti. L’ultima promo resa disponibile da poco è quella denominata i Saldi delle Gemme Indie. Con essa, alcuni videogiochi vengono ora proposti in sconto ad un prezzo davvero ridotto.

Nintendo Switch, arriva la promo i Saldi delle Gemme Indie con notevoli sconti

In questi ultimi giorni il colosso nipponico Nintendo sta proponendo per tutti i possessori di Nintendo Switch una interessante promozione. Come già detto in apertura, stiamo parlando della promo denominata i Saldi delle Gemme Indie. Con questa nuova promo, i videogiocatori potranno avere per la propria console tanti titoli con degli ottimi sconti, che in alcuni casi arrivano anche al 75%. Alcuni di questi videogiochi hanno infatti un costo di appena 2,49 euro. Vi elenchiamo qui di seguito alcuni dei nomi dei videogiochi proposti in sconto dal colosso nipponico Nintendo con la fantastica promozione i Saldi delle Gemme Indie.

Videogiochi in sconto con i Sald

Bastion – a 2,49 euro

Piluniku – a 3,24 euro

Heave ho – a 3,99 euro

Moonlighter – a 4,99 euro

Enter the Gungeon – a 5,99 euro

Spiritfarer: Farewell Edition – a 6,24 euro

Children of Morta – a 6,59 euro

Unpacking – a 11,99 euro

Hades – a 12,49 euro

Dead Cells – a 16,24 euro

No Man’s Sky – a 24,99 euro

Wartales – a 31,99 euro

Questi sono comunque alcuni degli sconti proposti in questi giorni dal colosso nipponico Nintendo. Per scoprirli tutti, vi invitiamo comunque a visitare il sito ufficiale dedicato.