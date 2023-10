Un pericoloso BUG su iPhone 15 verrà presto risolto con iOS 17.1

Esattamente qualche giorno fa in Italia è stata rilasciata la nuova versione di iOS, la 17.0.3 utile per migliorare alcuni problemi. Apple però non vuole fermarsi e sta lavorando ad un nuovo aggiornamento che si occuperà di migliorare ulteriormente la situazione.

Andando per gradi, il primo update di cui abbiamo parlato riguarda alcune riparazioni interne al software utili per evitare il surriscaldamento dei dispositivi. A quanto pare dunque si è messo fine ad una telenovela che è durata un paio di settimane, ma adesso si guarda avanti. Con il prossimo aggiornamento che porterà iOS alla versione 17.1, Apple risolverà alcune problematiche, tra le quali una particolarmente fastidiosa proprio sui nuovi iPhone 15. Questa riguarderebbe la funzione di ricerca dei messaggi.

iOS 17 si aggiornerà a breve, Apple riparerà un bug molto fastidioso

Dopo la segnalazione da parte di alcune fonti ben informate, è arrivata la conferma della volontà di Apple di lanciare un nuovo aggiornamento. Il sistema operativo accoglierà ben presto iOS 17.1 ovvero una versione che servirà a cancellare un bug proprio dai nuovi iPhone 15 e 15 Pro.

Secondo quanto riportato da diversi utenti, la ricerca all’interno dell’App messaggi di Apple non risulterebbe funzionare in maniera corretta. Più specificamente non riuscirebbe a caricare i messaggi trasferiti sugli smartphone direttamente dalle versioni precedenti.

Verrebbe infatti effettuata una funzione di ricerca solo ed esclusivamente tra i messaggi che sono stati inviati dopo il passaggio al nuovo dispositivo. Si tratta molto probabilmente di un problema software o dell’applicazione specificamente, per cui facilmente risolvibile. Si avranno nuove nuove informazioni durante le prossime ore.